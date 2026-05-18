Liviya lideri WUF13-ün keçirilməsinə görə Prezident İlham Əliyevə təşəkkür edib

Bakı tarixi irs ilə müasir şəhərsalmanın vəhdətinin nümunəsidir.

Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu Liviya Dövlətinin Prezident Şurasının sədri Məhəmməd Yunis əl-Mənfi Bakıda WUF13 çərçivəsində keçirilən liderlər sammitində çıxışı zamanı deyib.

"Biz Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyasının Bakıda - orijinallıq və modernləşmə arasında qarşılıqlı əlaqəni nümayiş etdirən bir model olan şəhərdə keçirilməsinə görə, Prezident İlham Əliyev və dost Azərbaycan xalqına səmimi təşəkkürümüzü bildiririk ", - deyə o vurğulayıb.

əl-Mənfinin sözlərinə görə, Bakı həm də tarixi irs ilə müasir şəhər inkişafı baxışının harmoniyasının bariz nümunəsidir.