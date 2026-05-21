https://news.day.az/azerinews/1836321.html İranda güclü zəlzələ BAŞ VERİB Mayın 21-də İranın Hormozqan əyalətinin Dərgəhan şəhərində Rixter cədvəli üzrə 4.6 bal gücündə zəlzələ baş verib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "Azad İran" "Telegram" kanalı məlumat verir. Məlumata görə, 13:26-da meydana gələn yeraltı təkanların ocağı 20 kilometr dərinlikdə qeydə alınıb.
İranda güclü zəlzələ BAŞ VERİB
Mayın 21-də İranın Hormozqan əyalətinin Dərgəhan şəhərində Rixter cədvəli üzrə 4.6 bal gücündə zəlzələ baş verib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "Azad İran" "Telegram" kanalı məlumat verir.
Məlumata görə, 13:26-da meydana gələn yeraltı təkanların ocağı 20 kilometr dərinlikdə qeydə alınıb.
Hələlik hadisə nəticəsində dağıntıların və ya insan itkisinin olub-olmadığı bəlli deyil.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре