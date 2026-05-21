İranda güclü zəlzələ

Mayın 21-də İranın Hormozqan əyalətinin Dərgəhan şəhərində Rixter cədvəli üzrə 4.6 bal gücündə zəlzələ baş verib.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "Azad İran" "Telegram" kanalı məlumat verir.

Məlumata görə, 13:26-da meydana gələn yeraltı təkanların ocağı 20 kilometr dərinlikdə qeydə alınıb.

Hələlik hadisə nəticəsində dağıntıların və ya insan itkisinin olub-olmadığı bəlli deyil.