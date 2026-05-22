İqlim təsirləri mənzil təhlükəsizliyi təhdidlərini daha da artırır - "Bakı Fəaliyyət Çağırış"
Dünya Şəhər Forumunun (WUF13) 13-cü sessiyasının yekun sənədi olan "Bakı Fəaliyyətə Çağırış" mənzil sistemlərini iqlim dəyişikliyinə uyğunlaşdırmaq və həssas icmaları qorumaq məqsədi daşıyır.
Bu barədə Trend yekun sənədə istinadən xəbər verir.
Sənəddə deyilir: "İqlim təsirləri mənzil təhlükəsizliyi təhdidlərini daha da artırır və köçkünlüyə səbəb olur, qonşuluq, şəhər və regional səviyyələrdə onsuz da sosial, iqtisadi və ekoloji qeyri-sabitlik yaşayan icmalara qeyri-mütənasib şəkildə təsir göstərir. Təkrarlanan daşqınlar, quraqlıqlar, biomüxtəlifliyin itirilməsi, çirklənmə, həddindən artıq istilər və pisləşən hava keyfiyyəti ictimai sağlamlığa, ekosistemlərə, dolanışıq vasitələrinə, yaşayış rahatlığına və ümumi həyat keyfiyyətinə dağıdıcı təsir göstərir. Biz iqlim ədalətinə sadiq olan və ətraf mühitə şüurlu şəhərləşmə və planlaşdırma ilə dəstəklənən təbiətə əsaslanan, icma tərəfindən idarə olunan və yerli səviyyədə məlumatlandırılmış həllər vasitəsilə iqlim müqavimətini gücləndirən, biomüxtəlifliyi qoruyan və zərərli təsirləri azaldan mənzil sistemləri yaratmağa çağırırıq. Biz dayanıqlı infrastruktur, bərpa olunan enerji, əsas xidmətlər, fəlakətlərə hazırlıq və onların qarşısının alınması, dolanışıq vasitələrini və sosial əlaqələri qorumaq üçün milli və yerli hökumət tədbirləri ilə yanaşı, insanlar tərəfindən idarə olunan yerli, yerli və ənənəvi təcrübələrin gücləndirilməsinə çağırırıq".
Bundan əlavə, "Bakı Fəaliyyət Çağırış"da ətraf mühit yanaşmalarının uzunmüddətli inkişaf proseslərinə inteqrasiyasının zəruriliyi vurğulanır.
Sənəddə deyilir: "Biz mənzil sektorunda humanitar yardım, bərpa və uzunmüddətli inkişafı birləşdirən, kövrək kontekstlərdə iqlimə davamlı və insan mərkəzli şəhər bərpasını təşviq edən və inkişafa və iqlim maliyyələşdirməsinə çıxışı asanlaşdıran inteqrasiya olunmuş yanaşmalara çağırırıq".
