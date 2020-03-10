Юбилеи Узеира Гаджибейли и Абдуррахима бека Ахвердиева будут отмечаться в ЮНЕСКО

135-летие великого композитора Узеира Гаджибейли и 150-летие выдающегося писателя Абдуррахима бека Ахвердиева включены в список юбилейных программ Международной тюркской академии.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на пресс-службу Национальной академии наук Азербайджана, президент Международной тюркской академии Дархан Кыдырали сказал, что юбилеи обоих литераторов будут отмечаться как в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже, так в тюркоязычных странах на международном уровне, передает Day.Az. По его словам, решение отметить юбилеи великих деятелей тюркского мира на международном уровне было принято главами государств на саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

Д.Кыдырали также подчеркнул, что произведения У. Гаджибейли и А. Ахвердиева будут переведены на другие тюркские языки.