Скончался сын председателя Союза художников Азербайджана Фархада Халилова
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Сегодня на 58 году жизни скончался сын председателя Союза художников Азербайджана, народного художника Фархада Халилова Сеймур Халилов.

Как передает Day.Az, об этом сообщил Trend Life телеведущий Гаджи Нуран Гусейнов.