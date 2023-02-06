https://news.day.az/culture/1535154.html Скончался сын председателя Союза художников Азербайджана Фархада Халилова
Скончался сын председателя Союза художников Азербайджана Фархада Халилова
Сегодня на 58 году жизни скончался сын председателя Союза художников Азербайджана, народного художника Фархада Халилова Сеймур Халилов.
Как передает Day.Az, об этом сообщил Trend Life телеведущий Гаджи Нуран Гусейнов.
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