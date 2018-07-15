Реализация ЮГК позитивно отразится на состоянии национальной экономики Азербайджана - ЭКСПЕРТ

Благодаря реализации мегапроекта "Южный газовый корридор" (ЮГК) Азербайджан становится более влиятельным игроком на международной арене.

Об этом заявил Day.Az эксперт Самир Алиев.

По его словам, "Южный газовый коридор" открывает масштабные перспективы для Азербайджана в вопросе энергопоставок на внешние рынки, так как доступ азербайджанского газа в Европу усиливает значимость страны на внешних рынках.

"Запуск ЮГК параллельно выводит Азербайджан на новый уровень отношений с соседями по региону и Западом. Знаковым фактором является интерес к проекту со стороны США, в частности, решительная поддержка Госдепа его реализации и продвижения. На мой взгляд, это показывает здоровый интерес со стороны наших партнеров на западе к Азербайджану и к региону в целом.

Реализация масштабного проекта открывает новую фазу в выстраивании торгово-экономических, энергетических связей Азербайджана с европейскими странами и увеличивает его роль как энергопоставщика и гаранта энергобезопасности Европы", - сказал эксперт, отметив, что претворение в жизнь этого проекта позитивно отражается и на социально-экономическом развитии страны, поскольку сулит крупные финансовые вливания в национальную экономику.

"Южный газовый коридор", церемония запуска первого этапа которого состоялась 29 мая в Баку, является одним из приоритетных для ЕС проектов и предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.

На первоначальном этапе газ, добываемый в рамках второй фазы разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз", рассматривается в качестве основного источника для проектов "Южного газового коридора". На более позднем этапе к проекту могут быть подключены другие источники.

Газ в рамках второй стадии разработки месторождения будет экспортироваться в Турцию и на европейские рынки путем расширения Южнокавказского газопровода и строительства Трансанатолийского (TANAP) и Трансадриатического (ТАР) трубопроводов.

Матанат Насибова