Стоимость азербайджанской нефти приблизилась к 85 долларам
29 сентября 2018 14:13 213
Стоимость барреля азербайджанской нефти Azeri LT CIF на мировом рынке подорожала на 1,8 доллара или 2,17%.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, в настоящее время стоимость нефти марки Azeri LT CIF составляет 84,78 доллара/баррель.
Напомним, что минимальная цена на Azeri LT CIF была зафиксирована в декабре 2001 года (19,15 долларов), максимальная - в июле 2008 года (149,66 долларов).
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