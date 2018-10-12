Средства, потраченные в Лондоне женой Джахангира Гаджиева, могут быть возвращены Азербайджану

Великобритания может возвратить Азербайджану средства, потраченные в Лондоне женой бывшего председателя правления Международного банка Азербайджана Джахангира Гаджиева - Замирой Гаджиевой. С таким заявлением выступило Национальное криминальное агентство Великобритании по борьбе с экономическими преступлениями, сообщает Day.Az со ссылкой на The Telegraph.

Так, директор агентства по экономическим преступлениям Дональд Тун заявил, что, если Верховный суд постановит, что Замира Гаджиева использовала незаконные средства, добытые мошенническим путем, любая собственность и деньги, изъятые у нее, будут возвращены в ее родную страну.

Отмечается, что гражданка Азербайджана Замира Гаджиева более 10 лет живет в Найтсбридж - фешенебельном районе Лондона, и за этот период она потратила более 16 миллионов фунтов стерлингов в самом известном универмаге британской столицы - Harrods. Также она купила роскошный дом с пятью спальнями, стоимостью 15 миллионов фунтов стерлингов, гольф-клуб и загородный клуб Mill Ride в Аскоте за 10,5 миллионов фунтов стерлингов.

Национальное агентство по борьбе с преступностью утверждает, что г-жа Гаджиева использовала средства, полученные мошенническим путем для финансирования покупки недвижимости в Великобритании. Суд постановил, чтобы она объяснила, как о приобрела свое богатство.

Дональд Тун сказал, что если агентство выиграет свое дело, он будет использовать закон 2002 года о доходах от преступной деятельности, чтобы обратиться в суды и конфисковать у нее определенную недвижимость.

На вопрос, кто тогда будет иметь право требовать эти средства, он сказал: "В конечном итоге это становится политическим и международным вопросом. В первую очередь стоимость этих активов будет оценена правительством Великобритании, а затем этот вопрос будет обсужден со страной происхождения денег.

"Джахангир Гаджиев работал в государственном банке Азербайджана, и правительство страны может потребовать изъятие любых средств, используемых г-жой Гаджиевой, которые, по их мнению, были получены ее мужем из своего банка", - сказал директор агентства.

Бывший председатель правления ОАО "Международный Банк Азербайджана" Джахангир Гаджиев 5 декабря 2015 года был арестован. Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил его к 15 годам лишения свободы.

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