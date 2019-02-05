BP огласила планы по работе в Азербайджане

В 2019-2020 годах BP планирует пробурить шесть новых разведочных скважин в Азербайджане, сказал Trend вице-президент BP Azerbaijan Бахтияр Асланбейли, передает Day.Az.

По его словам, четыре скважины планируется пробурить в текущем, две - в следующем году.

"То, какими будут результаты, зависит от процесса бурения. По месторождению "Шафаг-Асиман" [определенно] ожидаем позитивных результатов. Возможно, запасы газа на этом месторождении будут в масштабах месторождения "Шах Дениз", - сказал Асланбейли.

В зависимости от результатов будет подготовлен среднесрочный план, добавил он.

Отметим, что BP Azerbaijan является оператором месторождений АЧГ и "Шафаг-Асиман".

Контракт на разработку блока АЧГ был подписан в 1994 году. В 2017 году было подписано новое соглашение о разработке блока АЧГ до 2050 года. Контракт на разработку морского месторождения "Шах Дениз" был подписан четвертого июня 1996 года.

Долевое распределение участия по "Шафаг-Асиман" между SOCAR и ВР составляет 50 на 50 процентов. Прогнозируемые запасы блока "Шафаг-Асиман" составляют 500 миллиардов кубометров газа и 65 миллионов тонн конденсата.