Азербайджан заключил новое соглашение с крупной нефтегазовой компанией

Министерство энергетики Азербайджана и французская Total подписали меморандум о взаимопонимании для развития сферы возобновляемых источников энергии. Об этом, как передает Day.Az, сообщает во вторник Trend, со ссылкой на министерство энергетики.

Меморандум предусматривает сотрудничество для потенциальной оценки и создания условий для инвестиций в проекты возобновляемой энергии в Азербайджане.

Документ подписали заместитель министра энергетики Эльнур Солтанов и директор Total Eren по развитию бизнеса в странах Кавказа Эммануэль Терроир.

Солтанов рассказал о сотрудничестве с компанией Total, о реализованных проектах и добавил, что этот опыт еще больше обогатит сотрудничество в области возобновляемых источников энергии.

Замминистра предоставил подробную информацию о потенциале возобновляемой энергии в стране и добавил, что этот документ внесет вклад в процесс увеличения доли возобновляемой энергии в производстве энергии, а также откроет новую страницу в сотрудничестве с Total.

Исполнительный директор и представитель по Азербайджану Total Денис Лемаршал высоко оценил долгосрочное сотрудничество в сфере энергетики с Азербайджаном.

"Меморандум о взаимопонимании позволит компании реализовать свои интересы в развитии зеленой энергии в Азербайджане", - отметил он.

Отметим, что в настоящее время в Азербайджане предпринимаются последовательные шаги для развития альтернативной энергетики. С этой целью ведутся переговоры с иностранными компаниями и инвесторами, включая компании из Китая, ОАЭ, США и ЕС. Например, норвежская компания DNV GL поможет создать в Азербайджане систему поддержки и правовую базу в секторе альтернативной энергетики.

Большая часть потенциала страны в этой сфере приходится на энергию Солнца, и этот потенциал оценивается на уровне 5000 мегаватт. На энергию ветра приходится 4500 мегаватт, биомассы - 1500 мегаватт, геотермальную энергию - 800 мегаватт, а оставшиеся 350 мегаватт - на потенциал малых гидроэлектростанций.

Потенциал возобновляемых источников энергии в Азербайджане превышает 25,3 тысячи мегаватт, что позволит вырабатывать 62,8 миллиарда киловатт-часов электроэнергии в год.

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