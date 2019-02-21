В Азербайджане подорожало золото
Банковские металлы в Азербайджане, за исключением платиновых слитков, в четверг подешевели, сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка, передает Day.Az.
Так, унция золота 21 февраля подешевела по сравнению с предыдущим показателем на 4,6665 маната, составив 2278,5185 маната, серебра - на 0,3342 маната, до 27,2698 маната, палладия - на 14,119 маната, до 2540,191 маната, платины - подорожала на 10,7565 маната, составив 2540,191 маната.
|
Название
|
21.02.2019
|
20.02.2019
|
Золото
|
XAU
|
2278,5185
|
2283,185
|
Серебро
|
XAG
|
27,2698
|
27,604
|
Платина
|
XPT
|
1405,8065
|
1395,05
|
Палладий
|
XPD
|
2540,191
|
2554,31
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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