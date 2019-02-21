Банковские металлы в Азербайджане, за исключением платиновых слитков, в четверг подешевели, сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка, передает Day.Az.

Так, унция золота 21 февраля подешевела по сравнению с предыдущим показателем на 4,6665 маната, составив 2278,5185 маната, серебра - на 0,3342 маната, до 27,2698 маната, палладия - на 14,119 маната, до 2540,191 маната, платины - подорожала на 10,7565 маната, составив 2540,191 маната.

Название 21.02.2019 20.02.2019 Золото XAU 2278,5185 2283,185 Серебро XAG 27,2698 27,604 Платина XPT 1405,8065 1395,05 Палладий XPD 2540,191 2554,31

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.