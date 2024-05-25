https://news.day.az/society/1662880.html Кадры из освобожденного от оккупации газахского села Гызылгаджилы - ВИДЕО
Кадры из освобожденного от оккупации газахского села Гызылгаджилы - ВИДЕО
Наша страна вновь переживает радостный момент.
Как передает Day.Az, команда телеканала AzTV подготовила репортаж из освобожденного от оккупации газахского села Гызылгаджилы.
Как сообщалось ранее, четыре села Газахского района - территория площадью 6,5 кв. км - взяты под контроль Государственной пограничной службой Азербайджана.
Представляем данное видео:
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