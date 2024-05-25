Кадры из освобожденного от оккупации газахского села Гызылгаджилы

Наша страна вновь переживает радостный момент.

Как передает Day.Az, команда телеканала AzTV подготовила репортаж из освобожденного от оккупации газахского села Гызылгаджилы.

Как сообщалось ранее, четыре села Газахского района - территория площадью 6,5 кв. км - взяты под контроль Государственной пограничной службой Азербайджана.

Представляем данное видео:

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