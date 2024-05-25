С инженерными подразделениями проведены занятия по боевой подготовке

В соответствии с планом подготовки, утвержденным министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым, с инженерными подразделениями были проведены занятия по боевой подготовке.

Об этом в субботу Day.Az сообщили в минобороны Азербайджана.

Привлеченный к занятиям личный состав практически выполнил задачи по обнаружению и обезвреживанию мин и неразорвавшихся боеприпасов, открытию проходов на минных полях различными способами, преодолению препятствий и другие задачи.

Основной целью занятий с военнослужащими, выполняющими задачи инженерного обеспечения, является повышение уровня их профессионализма и совершенствование навыков эффективного использования современной инженерной техники и оборудования, имеющихся на вооружении.

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