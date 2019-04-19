AZAL и PASHA Travel договорились о выполнении чартерных рейсов в три города Саудовской Аравии
Проведенная на днях в Эр-Рияде презентация "Азербайджанских Авиалиний" "Азербайджан глазами сокола" вызвала большой интерес у граждан арабских стран и туроператоров.
Как первый результат этого большого мероприятия AZAL рад сообщить о партнерстве с ведущим туроператором страны PASHA Travel по ряду чартерных проектов в Саудовскую Аравию в рамках летнего расписания полетов на 2019 год. Как сообщает Day.Az, об этом говорится в совместном сообщении AZAL и PASHA Travel.
В частности, PASHA Travel в 2019 году будет выполнять чартерные рейсы по трем из шести заявленных на презентации направлениях:
- Баку-Даммам-Баку - по пятницам (с 7 июня);
- Баку-Эр-Рияд-Баку - по понедельникам (с 10 июня);
- Баку-Эль-Хуфуф-Баку - по воскресеньям (с 9 июня).
Напомним, что AZAL также будет осуществлять прямые рейсы в следующие города Саудовской Аравии:
- Баку-Джидда-Баку - по понедельникам (с 8 апреля);
- Баку-Медина-Баку - по средам (с 5 июня);
- Баку-Бурайда (Эль-Касим)-Баку (расписание уточняется).
Отметим, что AZAL и PASHA Travel с 2017 года связывает успешное долгосрочное сотрудничество. Помимо новых рейсов в Саудовскую Аравию, в текущем году совместные прямые чартерные рейсы с 20 июня по 12 сентября также будут осуществляться в Тиват (Черногория). В стоимость авиабилета включен бесплатный провоз багажа (до 23 кг) и полный ассортимент холодного и горячего питания.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!