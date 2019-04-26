В Азербайджане не будут ограничены процентные ставки по кредитам.

Об этом, как передает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, сказал председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Эльман Рустамов на пресс-конференции в Баку.

По словам Рустамова, недавно в связи с этим вопросом были проведены обсуждения и было принято решение снять его с повестки.

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