Назван сменщик «Газпрома» на европейском рынке

Стремление Европы максимально сократить закупки природного газа из России привело к тому, что на ее рынке формируется новая зависимость. На место "Газпрома" пришел норвежский Equinor, пишет Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ранее российский трубопроводный монополист отвечал за 35 процентов всего потребляемого Европой газа, а теперь на долю его скандинавского сменщика приходится 30 процентов. Доля Equinor возросла именно в последние два года.

Норвегия в последние два года обогнала Россию и стала основным поставщиком в Европу, что, как отмечает издание, несет новые риски. С одной стороны, Осло с политической точки зрения видится гораздо более надежным партнером, чем Москва, но в то же время и перебои в поставках выглядят более опасными.

Из-за больших объемов добычи "Газпром" мог компенсировать аварии и плановые ремонты, а проблемы в Норвегии толкают цены на континенте вверх. Кроме того, пока норвежский газ обходится дороже российского, что связано с его безальтернативным положением до момента, когда новые проекты по сжижению газа в США и Катаре заработают в полную силу.

Впрочем, отмечают авторы материала, Equinor собирается наращивать поставки на континент. Она увеличила производственные мощности, оптимизировала техническое обслуживание и завершила масштабные плановые ремонты. В результате экспорт газа европейским потребителям может стать рекордным, что положительно повлияет на цены.

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