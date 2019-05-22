Глава ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов объявил цены на проезд на новом поезде Баку-Сабунчу.

Как сообщает Day.Az, Гурбанов объявил новые тарифы в эфире государственного телеканала АзТВ.

По его словам, цена билета составит 50 гяпиков. "Стоимость проезда будет дешевле поездки по тому же маршруту на автобусе. Сейчас на маршрутных автобусах такая же поездка обойдется в 60 гяпиков", - добавил он.

Гурбанов отметил, что с учетом остановок время в пути от Сабунчинского вокзала до станции Баку-пассажирская составит 15 минут. "В будущем железнодорожные линии будут продлены до Ахмедлы, Зире, Пираллахы, а также Международного аэропорта Гейдар Алиев", - отметил глава АЖД.