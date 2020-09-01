В Азербайджане предпринимателям, пострадавшим от пандемии, окажут повторную помощь

В соответствии с постановлениями Кабинета министров Азербайджанской Республики, Государственная налоговая служба при Министерстве экономики продолжает перечисление средств наемным работникам налогоплательщиков, занятых в сферах, пострадавших от пандемии и в рамках программ финансовой поддержки частных предпринимателей.

Как сообщили Day.Az в Министерстве экономики, в августе в рамках новой финансовой поддержки 22 885 налогоплательщикам, охватывающим 234 355 наемных работников, было выплачено 51 939,4 тысяч манатов. По сравнению с первым этапом на втором этапе программой финансовой поддержки охвачено на 18 245 человек больше наемных работников, и это связано с ростом числа работников, подписавших трудовые соглашения. В рамках второй финансовой поддержки в августе единовременную финансовую поддержку в размере 12 471,8 тысяч манатов получили 49 887 частных (микро) предпринимателей.

После 10 сентября будет начато перечисление очередной части средств, которые должны быть выплачены наемным работникам предпринимателей в рамках второй программы финансовой поддержки.