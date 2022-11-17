Инновационная экосистема Азербайджана выходит на новый уровень

Наращивание национального потенциала в области применения технологий Четвертой промышленной революции (4IR) и ускорение цифровой трансформации являются приоритетными задачами для Азербайджана. В течение последних двух лет правительство Азербайджана и ЮНИДО (Организация Объединённых Наций по промышленному развитию - ред) совместно работают над укреплением инновационной экосистемы и раскрытием потенциала страны в области цифровой трансформации.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в статье австралийского издания Mirage News, посвящённой сотрудничеству между Азербайджаном и ЮНИДО в области инноваций и цифровой трансформации.

Автор статьи утверждает, что финансируемый правительством Словении проект по развитию инновационной экосистемы и инфраструктуры уже способствовал проведению перспективных мероприятий по наращиванию потенциала в Азербайджане. Издание напоминает, что ЮНИДО организовала тематические семинары и тренинги по таким вопросам, как управление инновациями, создание сообществ начинающих предпринимателей, получение СЕ-маркировки, необходимой для доступа на рынок Европейского союза, а также управление бизнесом.

"В рамках проекта в ноябре 2021 года ЮНИДО организовала учебную поездку в Словению для делегации Агентства инноваций и цифрового развития Азербайджана. В ходе поездки делегация посетила Словенский институт качества SIQ и Люблянский Университет, где ознакомилась с передовым международным опытом создания инновационной экосистемы и различными аспектами инновационного предпринимательства. Участники данной поездки получили возможность обменяться мнениями с ведущими экспертами в области промышленности, научных кругах и сообществе начинающих предпринимателей, расширив свое представления об экосистеме страны и политике государственной поддержки", - пишет Mirage News.

В статье говорится, что для дальнейшего совершенствования технологического обучения в рамках 4IR и создания инновационного потенциала для национальных заинтересованных сторон ЮНИДО разработала четыре тематических модуля по управлению инновациями, бизнес-коучингу, навыкам управления 4IR и цифровой трансформации для Центра цифрового образования и обучения (DEIC).

"DEIC - это цифровой центр знаний, созданный в рамках проекта ЮНИДО в сотрудничестве с Агентством инноваций и цифрового развития Азербайджана. Он проводит специализированные курсы по технологиям 4IR, деловому мастерству и доступу к рынкам ЕС. В рамках текущего проекта 22 ноября 2022 года в Баку состоится региональная конференция, которая послужит платформой для заинтересованных стран Восточной Европы и Центральной Азии для обмена опытом и передовой практикой по созданию инновационной экосистемы. На конференции будут представлены результаты проекта и предложены рекомендации по поддержке реформ бизнес-среды для удовлетворения требований инноваций и предпринимательства", - сообщает автор статьи.

Далее издание отмечает, что для изучения возможностей сотрудничества в области цифровой экономики и 4IR, включая интеллектуализацию промышленности в Азербайджане, будут продолжены обсуждения между ЮНИДО и Центром анализа и координации четвертой промышленной революции (C4IR) при Министерстве экономики Азербайджана. ЮНИДО выразила готовность поддержать реализацию проектов, акцентируя внимание на применении технологий 4IR в национальной экономике.

"В долгосрочной перспективе проекты ЮНИДО способны оказать влияние на различные секторы экономики страны. Используя национальный инновационный потенциал и стимулируя применение передовых технологий 4IR, ЮНИДО помогает Азербайджану обеспечить плавный структурный переход к 4IR для достижения большего прогресса за счет инноваций.

Двустороннее сотрудничество между ЮНИДО и Азербайджаном в области цифровой трансформации и инноваций, инвестиций и обмена технологиями, а также в других приоритетных областях развития будет еще прочнее закреплено новой Рамочной программой сотрудничества. Подписанная 14 ноября Генеральным директором ЮНИДО Гердом Мюллером и министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым новая Рамочная программа сотрудничества основана на результатах многолетнего сотрудничества между правительством Азербайджана и ЮНИДО. Она будет способствовать укреплению партнерства в течение следующих пяти лет", - резюмирует Mirage News.