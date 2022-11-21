Компании Азербайджана и Казахстана обсудили развитие финансовых рынков

Делегации ЗАО "Бакинская фондовая биржа"(БФБ) и инвестиционных компаний - членов биржи посетили "Казахстанскую фондовую биржу" (KASE) в рамках международной финансовой конференции "ESG - новая парадигма развития финансового рынка", сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на БФБ.

Согласно информации, целью визита было обсуждение направлений сотрудничества с KASE и обмен знаниями в области развития финансовых рынков.

В ходе визита участники рынка капитала Азербайджана ознакомились с процессом реализации и развития проекта "KASE Global", провели ряд встреч.