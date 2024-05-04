Подготовка к COP29 - инклюзивный процесс.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр финансов Азербайджана Самир Шарифов в ходе панельных дискуссий на тему "Достижение результатов в сфере борьбы с изменением климата для обеспечения трансформации" в рамках ежегодного собрания АБР в Тбилиси.

"Подготовка продолжается. Это инклюзивный процесс. Мы хотим, чтобы все стороны были привлечены к финансированию климата. Здесь банки играют большую роль. Азербайджан верит, что имеются средства. АБР может играть в этом роль.

Адаптация не может быть обеспечена без участия частного сектора", - сказал он.

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