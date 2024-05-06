Нефть начала неделю с роста

Цены на нефть повышаются в понедельник после максимального с февраля падения по итогам предыдущей недели.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $83,25 за баррель, что на $0,29 (0,35%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подешевели на $0,71 (0,9%), до $82,96 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,3 (0,38%) до $78,41 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость контрактов уменьшилась на $0,84 (1,1%) до $78,11 за баррель.

По итогам недели Brent подешевела на 6%, WTI - почти на 7%.

Давление на рынок на прошлой неделе оказали данные о росте запасов в США и сигналы снижения спроса, а также некоторое ослабление опасений, связанных с возможностью сокращения поставок нефти с Ближнего Востока.

Трейдеры полагают, что на фоне существенного снижения цен страны ОПЕК+ будут и дальше ограничивать добычу. Большинство трейдеров и аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, ожидают, что страны альянса, придерживающиеся добровольного ограничения добычи, продлят действующие меры до конца текущего года.

Saudi Aramco в минувшие выходные сообщила, что поднимет цены на нефть для азиатских покупателей в июне. Стоимость основного сорта, поставляемого в Азию, - Arab Light - увеличится на $0,9 за баррель. В результате, он будет стоить на $2,9 больше, чем корзина нефти Омана и Дубая, говорится в сообщении Saudi Aramco.

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