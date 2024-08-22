Азербайджано-узбекская инвестиционная компания открыла офис в Ташкенте

В Ташкенте состоялось открытие офиса совместной азербайджано-узбекской инвестиционной компании.

Как передает в четверг Day.Az, об этом на своей странице в соцсети X сообщил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"Деятельность компании, основанной на совместном инвестировании, поднимет сотрудничество в сфере взаимных инвестиций на новый уровень", - говорится в публикации.

Министр также отметил, что на начальном этапе компания, которая анализирует финансирование до 15 проектов, в дальнейшем увеличит свою деятельность в направлении расширения двусторонних стратегических инвестиций, поддержки частного сектора и стимулирования предпринимательства.

"Успешные инвестиции создадут новые эффективные проекты и рабочие места, будут способствовать устойчивому экономическому росту наших стран", - добавил Джаббаров.

Напомним, что сегодня в Ташкенте состоялся узбекско-азербайджанский бизнес-форум.

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