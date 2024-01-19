Луковые кольца в кляре - РЕЦЕПТ
Луковые кольца в кляре, это одна из самых любимых мужских закусок. Day.Az со ссылкой на Kedem.ru делится секретом как приготовить.
Время приготовления 20 минут.
Ингредиенты
Луковица2 шт
Яйца2 шт
Вода50 мл
Мука6 ст. л.
Сметана1 ст. л.
Масло для жаркипо вкусу
Паприка1/4 ч. л.
Соль по вкусу
Приготовление
Лук очистить и нарезать кольцами, сложить в миску.
На плоской тарелке смешать 2 ст. ложки муки и паприку.
Обвалять колечки лука в панировке.
В миске смешать сметану, муку и желтки.
Добавить воду и соль.
Добавить взбитые белки.
Перемешать кляр.
Разогреть растительное масло в сотейнике. Опускать колечки лука в кляр и жарить в масле с двух сторон до золотистого цвета.
Выложить колечки лука на бумажные полотенца чтобы удалить лишнее масло.
Наши луковые кольца в кляре готовы. Выложить на блюдо и подавать с любимым соусом или горчицей.
Приятного аппетита!
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