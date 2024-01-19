Лук очистить и нарезать кольцами, сложить в миску.

На плоской тарелке смешать 2 ст. ложки муки и паприку.

В миске смешать сметану, муку и желтки.

Разогреть растительное масло в сотейнике. Опускать колечки лука в кляр и жарить в масле с двух сторон до золотистого цвета.

Выложить колечки лука на бумажные полотенца чтобы удалить лишнее масло.

Наши луковые кольца в кляре готовы. Выложить на блюдо и подавать с любимым соусом или горчицей.

Приятного аппетита!

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