Ученые выяснили, как правильно хранить и готовить яйца

Исследователи из университета Ньюкасла (Великобритания) обнаружили, что хранения яиц при комнатной температуре позволяет сохранить большее количество витамина D в них. Результаты опубликованы в журнале Foods, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученые подвергли партию яиц, которые хранились в разных условиях, сублимационной сушке и проанализировали полученный порошок на содержание витамина D3. Они обнаружили, что в яйцах, которые хранились вне холодильника, содержалось больше этого витамина по сравнению с теми, что были охлаждены.

Также ученые подсчитали, какой процент витамина D остается в яйцах после их приготовления различными способами. Наилучшим блюдом из яиц был признан омлет. Ученые выяснили, что такая термическая обработка на только не ухудшает качество яиц, но и обогащает их. При приготовлении омлета содержание витамина D в яйцах составляет 109%. Аналогичная концентрация сохраняется при приготовлении в микроволновой печи.

В яйцах пашот сохраняется 93% витамина D, при варке вкрутую - 80%, а в глазунье из яиц - 78%.

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