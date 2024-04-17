Названы три главных ошибки худеющих к лету

Тем, кто старается сбросить вес перед летним сезоном, не стоит полностью отказываться от жиров. Об этом рассказала "Газете.Ru" диетолог, эксперт в области здорового питания сервиса Level Kitchen Татьяна Мещерякова, передает Day.Az.

По словам Мещеряковой, организму необходимы "правильные жиры".

"Жиры - это энергия для мозга и строительный материал для синтеза ряда гормонов. Поэтому все обезжиренные диеты и продукты сами по себе являются неблагоприятными для здоровья. Более того, большая часть витаминов, которые проявляются как дефицитные в весенний сезон, являются жирорастворимыми (А, D, Е, К), именно жиры позволяют организму их полноценно усвоить", - объяснила Мещерякова.

Врач добавила, что при резком отказе от жиров могут замедлиться обменные процессы, снизиться всасывание витаминов и синтезе гормонов. Кроме того, это опасно срывами диеты из-за отсутствия чувства насыщения.

"Качественные жиры содержатся в растительных нерафинированных маслах, орехах, семечках и семенах, рыбе и молочной продукции", - пояснила диетолог.

Мещерякова отметила, что при борьбе с лишним весом многие люди также совершают ошибку, переходя на длительные детокс-программы.

"Существует множество вариантов детоксикации (от легких, не требующих подготовки, до длительных с обязательным медицинским сопровождением). Но когда человек после зимнего периода пытается провести одну за другой детокс-программу в надежде получить быстрые результаты, это может привести к обострению имеющихся хронических заболеваний, либо к развитию новых проблем", - предупредила врач.

Также, по мнению Мещеряковой, неверным решением становится введение строгих ограничений в рационе без учета индивидуальных особенностей организма (длительное голодание без предварительной подготовки, слишком дефицитные затяжные монодиеты, увлечение белковыми программами, резкий переход на сыроедение и т.д.).

"Экстремальные диеты ничего хорошего не несут в любое время года. Но сейчас они еще опаснее, поскольку весной у многих обостряются хронические заболевания - гастрит, панкреатит, проблемы с желчным пузырем и печенью. Любая экстремальная диета или отказ от ряда продуктов - это сильный стресс для ослабленного после зимы организма. Весной к любым быстрым диетам нужно подходить крайне осторожно, а лучше их вообще избегать", - посоветовала диетолог.

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