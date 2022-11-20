Названы лучшие смартфоны ноября стоимостью до $300

Редакция портала Gizchina составила топ-5 лучших смартфонов ноября стоимостью менее $300, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На первом месте оказался Redmi Note 12 Pro, получивший новый чип MediaTek Dimensity 1080. Смартфон оснащен 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с частотой обновления 120 Гц. В бюджетном Redmi установлено три основные камеры на 50, 8 и 2 Мп, а также 16-мегапиксельный датчик для селфи. Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает зарядку мощностью 67 Вт.

Более дешевый Poco M5s на базе процессора MediaTek Helio G95 предлагает AMOLED-экран диагональю 6,43 дюйма с частотой 60 Гц. Он получил набор из трех основных камер с разрешением 64, 8 и 2 Мп, а также фронтальный датчик на 13 Мп. Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает зарядку мощностью до 33 Вт.

На третьем месте рейтинга оказался субфлагман Realme GT Neo 2T, работающий на процессоре Dimensity 1200. Смартфон оснащен 6,43-дюймовым AMOLED-экраном с частотой обновления 120 Гц. В качестве основных камер в Realme используется сенсоры на 64, 8 и 2 Мп. Спереди установлен 16-мегапиксельный датчик. В отличие от конкурентов, Realme GT Neo 2T оснащен меньшим аккумулятором емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 65 Вт.

На четвертом и пятом местах рейтинга Gizchina оказались Nokia G60 5G и Vivo T2x соответственно.