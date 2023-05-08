«ВКонтакте» запустила линейку уникальных сервисов

"ВКонтакте" запустила линейку сервисов "Родители и дети" с полезными материалами для молодых родителей. Она поможет пользователям узнавать о развитии и воспитании детей и быстрее находить нужную информацию, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Первым сервисом в линейке стало "Родительство", которое позволяет узнавать о происходящих с ребенком изменениях во время беременности и в первый год после рождения. Приложение предлагает также отслеживать физическое и эмоциональное состояние матери в эти периоды. Отмечается, что сервис будет полезен также для молодых отцов, поскольку расскажет о периоде, когда матери ребенка нужна особая забота и поддержка.

Также в сервисе "Родительство" доступны материалы и рекомендации врачей, включая гинекологов и психологов. Кроме того, пользователи, отслеживающие свое самочувствие в приложении, смогут делиться им со специалистом.

Подчеркивается, что в линейку также включат сервис "Занимариум", где собраны полезные и безопасные игры для детей.

Категория приложений "Родители и дети" объединит сервисы для планирующих беременность и молодых родителей. Они доступны в бесплатном формате в разделе "Сервисы" в мобильном приложении соцсети.