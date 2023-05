Названа самая лучшая игра 2023 года

Новый эксклюзив для Nintendo Switch под названием The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom стал самой высокооцененной игрой 2023 года по версии агрегатора рецензий и журналистских оценок Metacritic, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На упомянутом сайте игра получила оценку 96 баллов из 100, что является самым высоким результатом среди всех релизов 2023 года. На втором месте с оценкой 94 балла из 100 расположился другой эксклюзив для Nintendo Switch - ремастер Metroid Prime. Такого же результата достигла некстген-версия "Ведьмак 3: Дикая охота". Таким образом топ-3 замыкают Tetris Effect: Connected и ремейк Resident Evil 4 с оценкой 93 балла из 100.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - это прямое продолжение игры 2017 года The Legend of Zelda: Breathe of the Wild. Сиквел рассказывает о новой трагедии вымышленного королевства Хайрул и подвигах доблестного рыцаря Линка и принцессы Зельды.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom вышла 12 мая 2023 года. Официально игра доступна только на приставках Nintendo Switch.