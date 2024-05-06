Microsoft начнет помечать слабые ПК

Компания Microsoft начнет помечать компьютеры на Windows 11, которые не соответствуют определенным требованиям. Об этом сообщает издание Neowin, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Соответствующее нововведение обнаружил Windows-энтузиаст под ником Albacore, который рассказал о находке в своем X. По его словам, если компьютер под управлением Windows 11 не будет соответствовать минимальным требованиям для работы с искусственным интеллектом (ИИ), то на экране появится специальная отметка.

Специалист отметил, что она, вероятно, будет выглядеть как водяной знак на экране "несоответствие минимальным системным требованиям". Судя по всему, Microsoft будет помечать слабые ПК, которые не могут работать с инструментами ИИ.

Albacore объяснил, что расширенные ИИ-инструменты появятся в "Проводнике". Судя по коду Windows, в настоящий момент система поддерживает только процессоры ARM64, которые установлены в ноутбуках Microsoft Surface. Однако, по словам энтузиаста, отметку о несоответствии требованиям ИИ можно будет отключить в настройках.

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