В Windows 11 сломалось время

Пользователи актуальной версии Windows 11 пожаловались на сломанную функцию отображения времени и даты.

Как передает Day.Az, на это обратило внимание издание Neowin.

Подтверждение неполадки обнаружили на сайте Windows Health Dashboard, с помощью которого Microsoft сообщает о проблемах ОС. В компании признали, что у ряда пользователей может быть неисправна функция отображения правильного времени, также они могут остаться без возможности поменять часовой пояс через встроенное приложение "Параметры".

Журналисты Neowin отметили, что у проблемы есть временное решение. Владельцы ПК могут запустить устаревшее приложение "Панель управления" и через программу установить правильное время и необходимый часовой пояс. Раздел "Панель управления" можно найти через меню "Пуск".

Также продвинутые пользователи могут внести необходимые изменения через командную строку. Для этого нужно зажать клавиши Windows и R, ввести команду timedate.cpl и изменить настройки через предложенный интерфейс.