Четыре года со дня освобождения Агдама

Автор: Ибрагим Алиев

В этот день, 20 ноября 2020 года, в соответствии трехсторонним мирным соглашением Агдамский район, оккупированный Арменией в июле 1993 года, вернулся к истинным хозяевам. Кроме того, согласно распоряжению, подписанному Президентом Ильхамом Алиевым 31 июля этого года, впервые отмечается День города Агдам, который будет торжественно отмечаться ежегодно.

К сожалению, ныне населенные пункты района - поросшие травой руины. А ведь когда-то здесь бурлила жизнь. Согласно последней советской переписи населения, за пару лет до оккупации здесь жило более 130 тысяч человек. То есть больше, чем армян в Карабахе. Район был промышленным центром региона с развитым сельским хозяйством. Здесь действовали предприятия тяжелой, легкой и пищевая промышленности. В зоне оккупации остались десятки заводов, цехов, комбинатов, два железнодорожных вокзала, аэропорт, учебные заведения, объекты культуры, школы, больницы и так далее.

Оккупанты, ненавидевшие и боявшиеся Агдам и агдамцев, практически сравняли административный центр района с землей, чтобы азербайджанцам было некуда возвращаться. Наступление на Агдам продолжалось целый месяц, за это время город нещадно бомбили. После оккупации, этот крупный, богатый, густонаселенный некогда город армяне растащили на стройматериалы, переименовали и превратили в "квартал города Аскеран".

Агдам вернулся домой и ему предстоит долгий период реабилитации. Восстановление идет полным ходом, но оккупантами было разрушено все, что можно было разрушить, уничтожена вся инфраструктура района, имевшиеся на его территории памятники истории, культуры и архитектуры. Например, в Агдаме находился Музей хлеба, бывший вторым подобным музеем в мире. Он был разгромлен прямым попаданием армянской ракеты, уничтожены сотни уникальных экспонатов. Один из памятников архитектуры, подвергшихся армянскому вандализму - это агдамская мечеть. Святыня была серьезно повреждена оккупантами и превращена в загон для скота, о чем свидетельствуют многочисленные фотографии, сделанные зарубежными журналистами.

В результате оккупации району был причинен ущерб в несколько миллиарда долларов. Кроме того, покидая район, армяне продолжали свою разрушительную деятельность, поджигая дома, объекты и лесные массивы.

В результате победы нашей страны в Отечественной войне Армения была вынуждена подписать акт о капитуляции и освободить Агдамский район без единого выстрела. Сегодня мы все отстраиваем, сажаем новые деревья и стираем следы варваров с азербайджанской земли. Агдам станет еще краше и вернет себе прежний статус локомотива Карабаха.

Посетив Агдамский район в мае 2021 года, Президент Ильхам Алиев пообещал:

"Мы построим такой город, такой Агдам, который станет примером для всего мира".

Очертания нового, возрожденного из пепла Агдама можно видеть уже сегодня. В целом здесь планируется реализация многочисленных проектов. Поставлена цель к концу 2026 года переселить в город Агдам и близлежащие села в общей сложности 42 тысячи человек. Центральная часть современного Агдама будет сформирована тоже в 2026 году. Современный Агдам будет состоять из бывшего города Агдам и восьми прилегающих к нему сел. Здесь будут построены 5 жилых кварталов, будут функционировать музей Победы и музей Оккупации под открытым небом: музей Оккупации будет создан на разрушенном участке за мечетью. Предусмотрена консервация руин на этой территории. Музей, как свидетель истории армянского вандализма и оккупации, расскажет грядущим поколениям о 30-летней горькой судьбе Агдама, не даст забыть исторические факты. Будущее поколение, гости, туристы смогут своими глазами увидеть здесь горькую действительность истории оккупации, о которой ранее читали и слышали.

Осуществляемые в Агдаме строительно-восстановительные работы включают создание широкой дорожной сети, прокладку магистральных газо- и водопроводов. В 2021 году Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии закладки фундамента автодороги Агдам-Барда, в 2022 году заложил фундамент внутренней улично-дорожной и коммуникационной сетей города Агдам, ознакомился с работами, проделанными на автодороге Барда-Агдам. Четырехполосная автомобильная дорога Барда-Агдам будет соединяться с внутригородской дорожной сетью Агдама. Для обеспечения комфортного движения по дорогам города и предотвращения пробок предусмотрено выделение пешеходных и велосипедных дорожек, автобусных полос, а также парковочных зон. Проект планируется завершить к концу 2024 года.

В Агдаме также будут функционировать Центр мугама, отели, центральный и лесопарк. В городской зоне отдыха будет создано искусственное озеро, а вокруг него - бульвар и лесопарк. Для обеспечения горожан теплом планируется строительство котельных комплексов.

Не будем забывать и об Агдамском промышленном парке, решение о создании которого было принято в целях обеспечения скорейшей интеграции освобожденных территорий в национальную экономику, формирования конкурентоспособной и устойчивой экономики Карабахского региона Азербайджана. Последнее требует создания современной и эффективной производственной, торговой и сервисной инфраструктуры, инвестирования в инновационные технологии и реализацию промышленного потенциала этого региона. Агдамский район имеет выгодное географическое расположение и способен стать важным логистическим узлом и промышленным центром. Точнее сказать - вернуть себе эти функции, которые выполнял до армянской оккупации.

Одним словом - строительство и восстановление идут полным ходом. Агдам действительно станет одним из самых современных и величественных городов Азербайджана. Восстановление территориальной целостности и реинтеграция освобожденных земель в экономику открыли новые горизонты для инклюзивного и устойчивого развития Азербайджана. Реализация программы "Большое возвращение" способствует не только восстановлению разрушенных территорий, но и укреплению национального единства и экономической стабильности страны. А вся эта работа успешно осуществляется под серьезным контролем Президента Ильхама Алиева.

Возвращение Агдама - это не просто скорое восстановление города, но и восстановленная историческая справедливость. Каждый камень, каждая дорога и каждое дерево на этой земле напоминают о стойкости азербайджанского народа, который, несмотря на многолетнюю оккупацию и разрушения, вновь оживляет эти территории. Под руководством главы государства реализация грандиозных проектов в Агдаме продолжается с невероятной скоростью. Город-герой вновь станет локомотивом Карабаха, объединяя культурные и экономические достижения Азербайджана.