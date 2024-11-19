Нетаньяху пообещал палестинцам миллионы

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что еврейское государство выплатит по $5 млн за каждого заложника, которого помогут вызволить из плена палестинской организации ХАМАС.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, политика цитирует газета Times of Israel.

"Он также повторил свое предложение предоставить $5 млн любому в Газе, кто передаст заложника Израилю: "Выбор в ваших руках, но результат будет тем же. Мы вернем всех домой", - говорится в статье, описывающей поездку Нетаньяху в сектор Газа.