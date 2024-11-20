В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация об истерике в Париже.

Day.Az представляет публикацию:

Посла Азербайджана в Париже Лейлу Абдуллаеву вызвали в МИД Франции. Как сообщает официальный Париж, Абдуллаевой выразили протест "в связи с "неприемлемыми заявлениями", сделанными властями Азербайджана в адрес Франции и Европы в рамках COP29".

Вот это решимость, конечно. А что именно французы посчитали неприемлемым, интересно? Правду о том, как Париж притесняет население своих заморских территорий? Или может быть правду о том, как Франция по сути поощряла Армению на агрессию против Азербайджана? И эти слова так больно задели Эмманюэля Макрона настолько, что все правительство страны в едином порыве отменила свою поездку в Баку на СОР29? Ну, окей. Обиделись вы, бывает. Не поехали на крупнейшее климатическое событие года. И НИЧЕГО СТРАШНОГО НЕ ПРОИЗОШЛО.

Конференция идет, переговоры продолжаются. В залах не зияют пустые кресла, которые могли бы занять французские делегаты, если бы они нашли в себе силы долететь до Баку. Отряд не заметил потери бойца, как говорится.

Но больше всего веселья доставляет концовка сообщения МИД Франции о вызове посла Азербайджана. Франция, заявляет Париж, требует от Азербайджана "прекратить враждебные действия". Надо же! Какая интересная у французов градация действий. Заявления, сделанные в Баку - это "враждебные действия". А поездки французских депутатов в оккупированный еще Карабах - это тогда что? А скандальные интервью Макрона? А вандализм в отношении памятника Натаван во Франции? Как все это классифицируется по шкале французского МИДа? Объявлением войны что ли? Ну тогда "враждебные действия" Азербайджана в виде озвучивания правды о политике и подходе макроновской администрации - это лучшее, на что Париж может рассчитывать.