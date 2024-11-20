Одна из ракет "Хезболлы" попала в пост сил ООН

Одна из ракет, запущенных в сторону Израиля отрядами шиитской организации "Хезболлы", попала в пост Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением выступила пресс-служба израильской армии.

"Ранее сегодня, во вторник, было получено сообщение о том, что пост ВСООНЛ в районе [населенного пункта] Рамия на юге Ливана был задет [ракетой], в результате чего несколько человек пострадали, а пост был поврежден. Проверка Армии обороны Израиля выявила, что ракета, поразившая пост ВСООНЛ, была запущена "Хезболлы", - говорится в заявлении.

Согласно данным израильских военных, обстрел велся из окрестностей поселка Дейр-Амес на юге Ливана. Это была "одна из многочисленных ракет, запущенных "Хезболла" во время залпа по Израилю в 09:50 (11:50 мск ) этим утром", заявили в армии.