https://news.day.az/world/1708873.html Трамп назвал человека на пост министра торговли Избранный президент США Дональд Трамп предложил американского инвестора и миллиардера Говарда Латника на должность министра торговли в своей администрации. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении переходной команды республиканца.
Трамп назвал человека на пост министра торговли
Избранный президент США Дональд Трамп предложил американского инвестора и миллиардера Говарда Латника на должность министра торговли в своей администрации.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении переходной команды республиканца.
"Я рад объявить, что Говард Латник, председатель совета директоров и генеральный директор инвестиционной фирмы Cantor Fitzgerald, присоединится к моей администрации в качестве министра торговли США. Он возглавит нашу тарифную и торговую повестку, а также будет нести дополнительную прямую ответственность за деятельность офиса торгового представителя США", - говорится в заявлении.
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