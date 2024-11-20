Трамп назвал человека на пост министра торговли

Избранный президент США Дональд Трамп предложил американского инвестора и миллиардера Говарда Латника на должность министра торговли в своей администрации.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении переходной команды республиканца.

"Я рад объявить, что Говард Латник, председатель совета директоров и генеральный директор инвестиционной фирмы Cantor Fitzgerald, присоединится к моей администрации в качестве министра торговли США. Он возглавит нашу тарифную и торговую повестку, а также будет нести дополнительную прямую ответственность за деятельность офиса торгового представителя США", - говорится в заявлении.