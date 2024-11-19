Поломанный Паллоне: проармянский позор Америки

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Говорят, что дома и стены помогают. В правильности этой поговорки можно убедиться, наблюдая за тем, как развернулись, вернувшись в США после поездки в Азербайджан, избранники американского народа. Расправились крылышки, воспламенились глазки, выпрямилась осанка. Ну прям не наглядеться. А помните, как выглядел тот же Фрэнк Паллоне в Баку, когда совершал спринтерские забеги, унося ноги от журналистов и общественных активистов? Как уменьшился в росте, когда испугался встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым? Вообще, не удивительно, что Паллоне, застрельщик всех проармянских историк в Конгрессе, не появился в составе делегации, принятой главой государства.

Да, от Конгресса на СОР29 прикатили и другие армянские лоббисты, не дружащие с совестью, но никто не имеет стольких "заслуг", сколько Фрэнк Паллоне. Этот деятель абсолютно не умеет следить за языком. Важно иметь в виду, что инициатива антиазербайджанских вакханалий в Конгрессе принадлежит, как правило, Паллоне и нескольким другим особо хорошо оплачиваемым лоббистам. А остальные это, в основном, мелочевка, подписывающая бумажки. Вон недавно очередную бумажку против Баку подписали, аж 60 подписей наскребли. И что? Что дальше? Некоторые из тех, чья подпись стоит под очередным бессмысленным обращением в пустоту, находятся в Баку, участвуют в обсуждениях и встречах и хорошо себя ведут.

Паллоне это особый случай. Он слишком "ярко" засветился в работе против нашей страны и заслуживает особого отношения. Есть еще мистер Шифф. Имена этих двух деятелей особенно часто засвечивается в антиазербайджанской пропаганде в стенах Конгресса. И Фрэнку Адама в Баку наверняка остро не хватало. Ему не было бы так одиноко во время его спринтерских забегов от журналистов и НПО-шников.

В Баку Паллоне ехал с армянской повесткой. Он не собирался обсуждать тут проблемы климата и другие важные вопросы, о которых говорит весь мир. У него узкая специализация. Целью приезда были провокации. Американские и западные политики в целом привыкли чувствовать себя хозяевами повсюду, куда бы не приезжали. Особенно когда речь идет о небольших странах, о постсоветском пространстве, они уверенно суют нос не в свои дела. Приезжая, например, в Армению, Грузию, Молдову или Украину, западные политики ощущают себя центром вселенной. И Паллоне тоже полагал, что едет в какой-то "зачуханный маленький" Азербайджан, где ему будут заглядывать в рот, а общественность, узнав, что к нам едет один из "столпов демократии", станет в экстазе осаждать олимпийский стадион и, если повезет, сорвет конференцию. Начнутся беспорядки, которые он возглавит... Ну, как-то так. Западные политики очень любят возглавлять беспорядки в других странах. Хобби у них такое.

Фрэнки, естественно, не достиг никаких своих целей. Вызванный его появлением ажиотаж оказался совсем не той направленности, на которую он рассчитывал. Такая реакция на себя любимого совсем ему не понравилась. Не ожидал и испугался. За время, проведенное в Баку, он не сделал ни одного заявления, не решился появиться на пресс-конференции делегации Конгресса. И, в конце концов, сбежал. Зато теперь, оказавшись в комфортной среде, поет соловьем. Как и возглавлявший делегацию Конгресс Эд Марки, вместе с ним покинувший Баку. Марки больше повезло - его имя не часто публично звучит в антиазербайджанской повестке, хотя он тоже кормится у армянской кормушки и исправно подписывает все никчемные бумажки. На встречах в рамках СОР29 он старался держать себя в рамках приличий и следил за языком. Разве что на пресс-конференции, в ответ на вопрос журналиста озвучил армянские нарративы.

Как и Паллоне, оказавшись в родных стенах, он тоже встал в позу "героя", чтобы показать, что не изменил армянскому делу. Но не Марки, а Паллоне является сейчас героем дня для армянских работодателей. Еще немного, и этот тип превратится в очередного героя армянского народа. Представьте, сколько "мужества" нужно иметь, чтобы бегать от безобидных женщин с плакатами и от журналистов с микрофонами. Да уж, тут не каждый справится. В соцсетях уже шутят, что Фрэнки теперь будет требовать у армян повышенные гонорары. А как же иначе? Он же перенес такой стресс! Только подумайте, оказался один среди, как он говорит, "бандитов".

Жаль, что в Конгрессе США нет проазербайджанских конгрессменов и сенаторов, чтобы их можно было включить в делегацию Штатов на СОР17 по биоразнообразию, который пройдет в Ереване в 2026 году. Но даже если бы они были, вряд ли они попали бы в состав делегации, отправляющейся в Армению. Армянский кокус встал бы стеной, сам Паллоне лег бы поперек порога. Да и диаспора бы этого не допустила. Ведь, как известно, в США даже послов в Азербайджан отправляют только после одобрения кандидатуры армянством.

А еще великая держава...