Добрались аж до Ноя: политические провокации армянских мифотворцев

Автор: Акпер Гасанов

Азербайджан пытается присвоить гробницу Ноя.

Об этом на полном серьезе пишет армянский фонд "Гегард", который позиционирует, как "ведущее научно-аналитическое учреждение, которое занимается проблемами истории, политики, экономики, демографии и культуры Армении и сопредельных регионов". Кто финансирует данный фонд на его сайте не указано. Но цели этого проекта ясны - территориальные претензии к Азербайджану.

Да, в рубрике "Армянские населенные пункты" там содержатся образцы армянского мифотворчества, суть которых сводится к претензиям на Шеки, Киш, Гейблуга, Шахбулаг и иные азербайджанские населенные пункты. Армянских мифотворцев не смущает то, что сами названия этих территорий - чисто азербайджанские: Гейбулаг - это Голубой родник, а Шахбулаг - это Шахский родник.

"Топоним Нахиджеван связан с библейским всемирным потопом, а Нахиджеван считался одним из древнейших городов в Армении, основанных патриархом Ноем", - предсказуемо лжет запись фонда "Гегард".

В реальности Нахчыван является древнейшей землей Азербайджана, обладающей многовековой историей. Еще в эпоху неолита здесь проживали местные племена, которые занимались различным хозяйством и областями искусства.

Называлось это место "Нахчуан", "Нахджуан" или "Нагшеджахан". В некоторых персидских и тюркских источниках Нахчыван указан, как "Нагшиджахан". Еще в эпоху Сасанидов, с первой половины VI века по первую половину VII века, в специальных монетных дворах чеканились серебряные монеты, на которых было написано слово "Нахчыван". Но, как видим, перед армянскими мифотврцами нет никаких исторических, фактологических и морально-нравственных преград. Они готовы врать безостановочно и обо всем.

Вот и Ноя они называют "армянским патриархом". Нет, ара, членом партии "Гражданский договор" его еще назовите. Заодно написав, что Адам и Ева тоже были армянами, которые предрекали "шашлычную революцию" и приход к власти в Армении Никола Пашиняна, который проводит эксперименты с волосяным покровом на лице, в свободное от велопробегов время.

В реальности же, напомню, что пророк Нух является одной из популярных фигур в Коране. Его именем названа 71-я сура Корана. Имя пророка Нуха упомянуто 46 раз в 26 сурах Коран. Он назван в Коране "разъ­яс­няю­щим увещевателем". Во время Великого потопа Нух вместе с другими людьми и жи­вот­ны­ми спасся на ковчеге. Это кораническое утверждение соответствует библейскому повествованию про Ноя.

Как видим, в реальности тут нет ничего армянского. Но масштаб армянской оторванности от реальности, размеры армянского мифотворчества таковы, что мы в итоге регулярно слышим всякого рода чушь, тиражирование которой имеет вполне понятную политическую подоплеку. Да, перед нами очередной пример армянских территориальных претензий к Азербайджану.

Мы же помним, какие сказки и легенды сочинялись армянскими мифотворцами в самом начале их кампании претензий на Карабах. Тут тебе и лживые экономические "аргументы" были, и "исторические" умозаключения озвучивались. Суть же всего этого действа была очевидна - захват азербайджанских земель. Увы, 20% территории Азербайджана более четверти века находились под армянской оккупацией и на протяжении всего этого времени на этих азербайджанских землях велась работа по "обоснованию" армянского преступления.

Строились там "древние" церкви и хачкары, свозили туда разношерстную публику, в задачи которой входило тиражирование армянских мифов. Собственно именно поэтому немалое число обывателей в странах Европы ошибочно полагают, что Азербайджан "напал на Армению", а не освободил свои земли, находившиеся под армянской оккупацией.

К счастью, Азербайджан полностью восстановил свои суверенитет и территориальную целостность. На освобожденных территориях проводится работа по возвращению данным землям их исторического облика. Что, ясное дело, приводит в ярость армянских мифотворцев и их зарубежных покровителей, которые, как видим, продолжают свою провокационную деятельность.

Глядя на которую понимаешь, что ни о каком мире с Арменией и речи быть не может до того, как в Конституцию этой страны не будут внесены изменения. Из нее должно быть изъято все, что сводится к территориальным претензиям к Азербайджану. Потому что в против ном случае, в какой-то момент новая армянская власть может, в качестве "аргумента" для начала новой войны с нашей страной, привести мифы, тиражируемые такого рода провокаторами от истории, как фонд "Гегард".