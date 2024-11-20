У США сокращается оружие

Запасы новейших вооружений США, включая средства противовоздушной обороны (ПВО), сокращаются из-за поддержки Украины и Израиля. ,

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава Индо-Тихоокеанского командования Вооруженных сил США Сэмюэль Папаро, выступая в Институте Брукингса.

Адмиралу был задан вопрос о том, как конфликты на Украине и на Ближнем Востоке сказываются на боеготовности США в Азиатско-Тихоокеанском регионе. "Я бы сказал, что до этого года, когда применялись по большей части артиллерия и оружие малого радиуса действия, совсем никак, - ответил он. - Но из-за того, что часть [зенитно-ракетных комплексов] Patriot используется, часть ракет воздух - воздух применяется, запасы теперь сокращаются. Сказать обратное было бы нечестно".

Папаро пояснил, что речь идет о "запасах Соединенных Штатов, новейших средствах Соединенных Штатов". Адмирал уточнил, что в ситуации, когда у США имеются запасы вооружений, которые "не зарезервированы для применения на каком-либо конкретном театре" военных действий, это, "по своей сути, сказывается на готовности Америки к реагированию в Индо-Тихоокеанском регионе". Папаро назвал этот регион "наиболее напряженным театром [военных действий] с точки зрения объемов и качества вооружений, поскольку КНР является самым мощным потенциальным противником в мире".

"Мы должны восполнить эти запасы и добавить еще", - подчеркнул Папаро. Он добавил, что "недоволен запасами боеприпасов", которые имеются у США.

Президент США Джо Байден ранее заявил, что Вашингтон решил передавать в приоритетном порядке Киеву выпускаемые американским военно-промышленным комплексом перехватчики для систем ПВО.