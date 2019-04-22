Зачем нужно есть шелковицу
Шелковица, или тутовник, - растение древнее. И на протяжении веков плоды его использовали для поддержания и укрепления здоровья.
Собственно, наших предков можно понять, - ягода в самом деле обладает множеством полезных свойств. В 100 граммах шелковицы содержится всего 40 ккал, зато глюкозы, фруктовых сахаров, калия и витаминов группы А, В, С и Е в избытке, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.
Благодаря своему составу, ягоды шелковицы отлично укрепляют и поддерживают иммунитет, помогают при малокровии, способствуют активному пищеварению и имеют легкий слабительный и мочегонный эффект. Также шелковица поможет в борьбе с лишним весом и станет прекрасным средством для восполнения сил в период повышенной умственной работы и физической активности.
Но не только ягоды шелковицы обладают полезными свойствами. Для укрепления здоровья отлично подойдут и листья растения. Из них можно приготовить отвар, который рекомендуют употреблять при ангине и бронхите. Также "чудо-напиток" поможет снизить количество сахара в крови.
А из ягод шелковицы готовят вкусный и очень полезный сок, обладающий противовоспалительным действием. Его рекомендуют пить во время простуды или упадка сил.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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