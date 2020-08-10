Ожирение повышает риск смерти от коронавируса

Ожирение связано с повышенным риском интубации или смерти среди госпитализированных взрослых с коронавирусом COVID-19, причем эта ассоциация наблюдается у взрослых моложе 65 лет, но не у пожилых, согласно исследованию, опубликованному в Annals of Internal Medicine, передает Day.Az со ссылкой на newsyou.info.

Микаэла Р. Андерсон, доктор медицинских наук, из Медицинского центра Ирвинга Колумбийского университета в Нью-Йорке, и коллеги исследовали, связано ли ожирение с интубацией или смертью, воспалением, повреждением сердца или фибринолизом при COVID-19 в ретроспективном когортном исследовании.

Были включены данные о 2466 взрослых, госпитализированных с тяжелым острым респираторным синдромом коронавирусной инфекции 2 в течение 45-дневного периода.

Результаты исследования

Ученые обнаружили, что 22% пациентов были интубированы, 25% умерли, а 2% оставались в больнице в течение средней продолжительности пребывания в больнице в течение семи дней.

Пациенты с ожирением имели повышенный риск интубации или смерти по сравнению с пациентами с избыточной массой тела, причем наибольший риск для ожирения 3 степени (отношение рисков 1,6).

Эта связь наблюдалась в основном у пациентов в возрасте до 65 лет, а не у пожилых пациентов. Не было отмечено связи индекса массы тела с уровнями приема биомаркеров воспаления, повреждения сердца или фибринолиза.

"Дополнительные исследования должны оценить потенциальные механизмы, связывающие ожирение и дыхательную недостаточность при COVID-19, включая роль специфических воспалительных цитокинов, опосредованную комплементом дисфункцию эндотелиальных клеток и тромбоз, и механику грудной стенки", - пишут авторы.