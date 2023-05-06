Создана Нахчыванская военная прокуратура

6 мая Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о применении закона Азербайджанской Республики № 859-VIQD от 11 апреля 2023 года "О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О прокуратуре".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, cогласно распоряжению, на базе Военной прокуратуры Нахчыванской Автономной Республики создается Нахчыванская военная прокуратура.

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С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.