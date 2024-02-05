Президент Ильхам Алиев: Мы всегда рядом и впредь будем рядом с Турцией

Как Турция находится рядом с Азербайджаном в хорошие и скорбные дни, так и мы всегда рядом и впредь будем рядом с Турцией.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в письме Президента Ильхама Алиева главе турецкого государства Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с годовщиной землетрясения, произошедшего в феврале прошлого года в этой стране.

"Это бедствие, так же, как Турцию, глубоко потрясло и Азербайджан. В те тяжелые дни наш народ, став единым сердцем с братским турецким народом, разделил боль трагедии, вместе с ним испытал бесконечную скорбь. С первых минут после известия о землетрясении, не дожидаясь никакого призыва о помощи, азербайджанский народ и государство мобилизовали все возможности для выполнения своего братского долга. Наши спасатели, врачи и волонтеры, привлеченные к работам по ликвидации последствий мощного землетрясения и поисково-спасательным операциям, с большой храбростью, упорством и самоотверженностью действовали плечом к плечу со своими турецкими коллегами. Наряду с государственными и частными структурами, каждый наш соотечественник, от мала до велика, не жалел усилий для того, чтобы стать поддержкой и моральной опорой пострадавшим от землетрясения.

Под Вашим решительным руководством правительство Турции изо всех сил работает над ликвидацией крупномасштабных разрушений, вызванных землетрясением, возрождением пострадавшего региона, обеспечением жильем миллионов людей, оставшихся без крова. Азербайджан, продолжая в настоящее время гуманитарную деятельность в провинции Кахраманмараш, также непосредственно участвует в проводимых здесь работах по реконструкции и восстановлению, строительстве социальных объектов. Мы очень гордимся тем, что находимся рядом с Турцией в этой благородной и почетной миссии.

Все это навечно вошло в летопись нашего братства как очередное проявление несокрушимого азербайджано-турецкого единства и солидарности. Как Турция находится рядом с Азербайджаном в хорошие и скорбные дни, так и мы всегда рядом и впредь будем рядом с Турцией. Потому что мы - одна нация, два государства", - говорится в письме.