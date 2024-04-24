Президент Ильхам Алиев: Азербайджан настроен продолжать активное взаимодействие с Кыргызстаном по всем направлениям

Азербайджан настроен продолжать активное взаимодействие с Кыргызстаном по всем направлениям.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым.

Напомнив о подписанных в рамках визита Президента Кыргызстана документах, глава государства отметил, что две страны создают прочную законодательную базу двусторонних отношений.