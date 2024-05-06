https://news.day.az/officialchronicle/1658070.html Утверждена отмена визового режима между Азербайджаном и Албанией
Утверждена отмена визового режима между Азербайджаном и Албанией
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев утвердил "Соглашение между правительством Азербайджана и Советом министров Албании о взаимной отмене визовых требований для лиц, имеющих общегражданские паспорта", сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Соглашение было подписано 1 марта в Баку.
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