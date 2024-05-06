Утверждена отмена визового режима между Азербайджаном и Албанией

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев утвердил "Соглашение между правительством Азербайджана и Советом министров Албании о взаимной отмене визовых требований для лиц, имеющих общегражданские паспорта", сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Соглашение было подписано 1 марта в Баку.