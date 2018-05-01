Никол Пашинян стремительно теряет голоса

Оказывается, одной только толпы за стенами парламента недостаточно для того, чтобы стать премьер-министром Армении по закону.

Претендующий на этот пост лидер оппозиции Никол Пашинян не рассчитал силы и не принял во внимание коварство политических игр, когда попытался сыграть на одной только ненависти к РПА и ее лидеру Сержу Саргсяну. Политики, депутаты это не нищий народ, им есть, что терять, и это очень важный момент.

Как сообщают армянские СМИ, Пашинян стремительно теряет голоса. У него их и без того было недостаточно для победы, а теперь стало еще меньше. Ранее стало известно, что двое представителей фракции "Царукян" не будут участвовать в голосовании по причине отсутствия. А теперь Пашиняна предали и дашнаки. Точнее, пока только один из них, но далеко не последний по авторитету и влиятельности в дашнакской партии.

Как пишет Новости-Армения, секретарь фракции "Дашнакцутюн" Агван Варданян заявил, что не будет голосовать за кандидата на пост премьер-министра Армении Никола Пашиняна и объявил о готовности сложить мандат.

"Я не могу взять на себя личную ответственность и проголосовать за Никола Пашиняна. В противном случае я нарушу свое конституционное право голосовать по совести", - сказал Варданян.

По его словам, поскольку фракция "Дашнакцутюн" приняла решение поддержать кандидатуру Пашиняна, он готов отказаться от мандата. Свое решение Варданян объясняет взрывоопасной ситуацией в стране.

"Я призываю все стороны исключить любое насилие и столкновение. Кровь никому не простится", - сказал Варданян.

Он призвал организовать переговоры для проведения внеочередные парламентских выборов и вывода страны из тупика.

Напомним, что 25-го апреля "Дашнакцутюн" заявила о выходе из коалиции с правящей Республиканской партией Армении и полной поддержке Пашиняна.

Однако сегодняшние дебаты в парламенте прошли не очень успешно для лидера оппозиции, и дашнаки, видимо, начали задумываться, что сделали ставку не на ту фигуру.

Зульфугар Ибрагимов