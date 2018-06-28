МИД Азербайджана: Международная контактная группа заинтересована в сотрудничестве по решению конфликта в Афганистане

Наша совместная задача - достичь целей по миру и безопасности в Афганистане и за его пределами. Об этом во вступительной речи на заседании Международной контактной группы по Афганистану, проводимой в четверг в Баку, сказал замминистра иностранных дел Азербайджана Араз Азимов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Это очень важная политическая платформа. Международная контактная группа заинтересована в сотрудничестве в решении конфликта в Афганистане", - сказал он.

Замминистра отметил, что Азербайджан рад оказать помощь и сотрудничать в этом вопросе, продолжать совместные усилия. "Также я рад, что мы делаем это для дружественной и братской страны", - сказал он.

Азимов отметил, что у Азербайджана и Афганистана общая история и культура, и выразил надежду, что народы двух стран будут еще теснее общаться друг с другом.

Замминистра также коснулся предстоящих выборов в Афганистане. "Верим, что парламентские выборы, которые пройдут в октябре в Афганистане, будут организованы хорошо, и их результаты будут служить укреплению стабильности. Также эти выборы создадут хорошую платформу для очередных президентских выборов", - сказал Азимов.

Отметим, что сегодня в Баку проходит заседание Международной контактной группы по Афганистану.

Международная контактная группа была учреждена в 2009 году, в ней представлены 60 государств и организаций, включая Азербайджан.

Международная контактная группа - это платформа, на которой проводятся обсуждения по вопросам содействия развитию Афганистана и региона, в котором он расположен.

В заседании принимают участие около 90 представителей стран и международных организаций, участвующих в работе Контактной группе.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook