Важная новость для тех, кто получает пособия

В мае 2024 года пенсии и пособия по случаю потери главы семьи были выплачены более чем 193 тысячам человек.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на государственный Фонд социальной защиты населения, пенсии получили более 134 тыс. человек, а пособия - более 58 тыс. человек.

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