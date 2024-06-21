https://news.day.az/society/1669578.html Важная новость для тех, кто получает пособия
Важная новость для тех, кто получает пособия
В мае 2024 года пенсии и пособия по случаю потери главы семьи были выплачены более чем 193 тысячам человек.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на государственный Фонд социальной защиты населения, пенсии получили более 134 тыс. человек, а пособия - более 58 тыс. человек.
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