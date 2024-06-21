Милли Меджлис обратится к Президенту Ильхаму Алиеву по поводу проведения внеочередных парламентских выборов
Милли Меджлис (парламент) Азербайджана обратится к Президенту Ильхаму Алиеву по поводу проведения внеочередных парламентских выборов.
Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом заявила председатель парламента Сахиба Гафарова.
С.Гафарова отметила, что в повестку дня сегодняшнего заседания Милли Меджлиса включен вопрос об обращении к Президенту Азербайджанской Республики для назначения внеочередных выборов в парламент Азербайджана.
"Депутаты, представляющие партию "Ени Азербайджан" (ПЕА), обратились ко мне и попросили обратиться к Президенту Ильхаму Алиеву в связи с проведением внеочередных парламентских выборов", - подчеркнула С.Гафарова.
Затем депутат Хикмет Бабаоглу, представляющий ПЕА, озвучил обращение партии.
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