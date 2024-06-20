https://news.day.az/politics/1669539.html Житель Геранбоя подорвался на мине
Житель Геранбоя подорвался на мине
На территории освобожденного от оккупации села Хоровлу Джебраильского района произошел минный инцидент.
Как передает Day.Az, об этом говорится в совместном заявлении Министерства внутренних дел (МВД), Генеральной прокуратуры и пресс-службы Агентства по разминированию (ANAMA) Азербайджанской Республики.
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