Житель Геранбоя подорвался на мине

На территории освобожденного от оккупации села Хоровлу Джебраильского района произошел минный инцидент.

Как передает Day.Az, об этом говорится в совместном заявлении Министерства внутренних дел (МВД), Генеральной прокуратуры и пресс-службы Агентства по разминированию (ANAMA) Азербайджанской Республики.

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